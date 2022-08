Guerre en Ukraine : Kiev menace de s'attaquer à un pont reliant la Russie continentale à la Crimée

L'Ukraine a menacé, mercredi 17 août, de démanteler le pont de Kertch (entre la mer d'Azov et la mer Noire), construit à grands frais par Moscou pour connecter la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Cette menace voilée du conseiller de la présidence ukrainienne intervient après une série d'explosions survenues en Crimée, que la Russie utilise comme base arrière logistique pour son invasion de l'Ukraine.

"Ce pont est une structure illégale et l'Ukraine n'a pas donné sa permission pour sa construction. Il porte préjudice à l'écologie de la péninsule et doit donc être démantelé. Peu importe comment : volontairement ou non", a écrit sur Telegram le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhaïlo Podoliak.

