Explosion sur le pont de Crimée : "C'est un coup dur pour Vladimir Poutine qui s'ajoute à toute une série", estime un ancien diplomate

La circulation des voitures, puis des trains, a pu reprendre ce samedi 8 octobre sur le pont de Crimée, mais les dégats provoqués par l'explosion d'un camion n'en est pas moins un "coup dur pour Vladimir Poutine". C'est ce qu'a estimé sur franceinfo Michel Duclos, ancien ambassadeur et conseiller spécial de l’Institut Montaigne, qui ajoute qu'il est clair qu'il a de plus en plus le dos au mur. Je pense que son dispositif militaire est en grande difficulté."

franceinfo : Le président russe va augmenter son offensive sur l'Ukraine ?

Michel Duclos : Encore faudrait-il qu'il en ait les moyens. Il apparaît que la mobilisation à laquelle il procède n'aura, au mieux, des résultats que dans quelques mois. Donc, les prochaines semaines seront très difficiles pour lui. On voit bien qu'il n'a plus beaucoup de forces en face de la Finlande, il a dégarni dans l'Extrême-orient, même au Caucase il commence à alléger son dispositif. Donc, il a vraiment mis dans la bataille l'essentiel de ses forces et sans résultats.

Aucune revendication pour le moment, mais on pense à une action préparée par les Ukrainiens. Est-ce que c'est dangereux cette forme de provocation ?

Je pense qu'on a dépassé ce stade. Maintenant Poutine doit regarder le rapport de force nu. Il a suffisamment d'expériences pour savoir qu'il est en train d'échouer. La question psychologique apparaît. Est-ce qu'il va avoir la réaction du rat acculé, qu'il a lui-même parfois évoqué ? On n'en est pas encore-là je crois, mais il y a cette passe d'armes entre lui et les Américains sur la question d'un recours au nucléaire.

Vous y croyez ?

Sur le plan de l'analyse théorique pour l'instant les Russes ne sont pas sortis de la simple menace. Par ailleurs, il y a l'élément psychologique et je crois que les Américains ont mis en place une stratégie pour le dissuader. Cela a été de d'abord faire passer des messages discrets, non publics, pour indiquer que s'il passait à l'acte les conséquences seraient très graves. Il est possible que les Chinois ont procédé au même genre d'avertissement. Dans cette manœuvre, les Occidentaux ont intérêt à ne pas aggraver les choses parce que cela pourrait donner à Poutine ce qu'il cherche, une sorte de capacité de chantage. Je pense que Biden a la bonne intuition qui consiste à prendre un peu Poutine au jeu.