DIRECT. Guerre en Ukraine : le trafic est interrompu sur le pont de Crimée en raison d'un important incendie

L'incendie qui s'est déclaré sur le pont de Crimée est dû à l'explosion d'une voiture piégée, a affirmé samedi 8 octobre le Comité national antiterroriste russe, cité par les agences russes, qui précise que des voies routières sont endommagées. Le trafic a été interrompu sur ce vaste pont automobile et ferroviaire reliant la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par la Russie, et le territoire russe. "Une citerne de carburant a pris feu en queue d'un train", ont détaillé les chemins de fer de Crimée. Suivez notre direct.

Près de 2 500 km2 de territoire repris aux forces russes par Kiev. "Au total, 2 434 km2 de notre territoire et 96 localités ont déjà été libérés" depuis le début de la contre-offensive ukrainienne lancée fin septembre dans le nord-est et le sud du pays, a assuré vendredi Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne. "Rien que cette semaine, nos soldats ont libéré 776 km2 de territoire dans l'Est de notre pays et 29 localités, dont six dans la région de Lougansk", selon le président ukrainien.

Les forces russes revendiquent des gains dans l'Est. Moscou a de son côté annoncé avoir pris trois villages situés au sud de Bakhmout qui est, elle, sous contrôle ukrainien. L'armée russe tente de prendre depuis des mois la zone, jusqu'à présent sans succès.

Un fonds européen de 100 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine. L'Union européenne va créer un fonds spécial, doté de 100 millions d'euros, pour soutenir l'Ukraine dans "son effort de guerre", a annoncé vendredi Emmanuel Macron à l'issue d'un sommet informel des dirigeants des 27, à Prague (République tchèque).