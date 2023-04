Une scène montrant des soldats touchés par des explosions alimente une fois de plus les accusations de mises en scène de la guerre en Ukraine. Le tournage est en fait celui d'une fiction ukrainienne

Des soldats et des explosions filmés... Ce tournage prouve-t-il que la guerre en Ukraine est mise en scène ? Ces images sont en fait celles d'un court-métrage ukrainien tourné en Lettonie. La fiction retrace le parcours d'une Ukrainienne qui a perdu plusieurs de ses proches dont son fiancé et qui donne naissance à un enfant en plein conflit. Les Observateurs de France 24 se sont entretenus avec la productrice et le réalisateur du film.