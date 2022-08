Centrale de Zaporijjia : l'Ukraine alerte sur un risque de "pulvérisation de substances radioactives" après de nouvelles frappes russes

L'Ukraine continue d'alerte sur la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie depuis le début de son invasion en mars et objet de toutes les attentions ces derniers jours. Les bombardements attribués à la Russie ont "endommagé (...) l'infrastructure de la centrale" et il existe "des risques de fuite d'hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives", affirme dans un communiqué (en anglais) l'opérateur public ukrainien Energoatom, samedi 27 août.

Lors des dernières 24 heures, "l'armée russe a bombardé de façon répétée le site" de la centrale, assure Energoatom, qui ajoute que les dégâts sont en cours d'évaluation par le personnel ukrainien. Son communiqué présente aussi le risque d'incendie comme "élevé", et réaffirme que la présence "de l'armée russe, de ses armes, son équipement et ses explosifs" menace la sécurité des lieux.