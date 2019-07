Les députés européens vont-ils introniser Ursula von der Leyen à la tête de la Commission ?

Ursula von der Leyen a prononcé un discours très ambitieux et offensif pour tenter de convaincre les députés européens mardi 16 juillet. Candidate à la tête de la Commission, l'Allemande a pris un virage profondément écologique : taxe carbone aux frontières et réduction des gaz à effet de serre entre 50 et 55% à l'horizon 2030. "Chacun, dit-elle, devra envisager d'autres modes de voyage, d'autres modes de vie, mais pour les plus pauvres, un fonds de transition sera créé", rapporte le journaliste Pascal Verdeau depuis Strasbourg (Bas-Rhin).

Début du scrutin à 18 heures

Côté social, la candidate se prononce pour smic européen pour permettre aux plus démunis d'accéder à un salaire décent. Enfin, elle tacle au passage la politique du ministère de l'Intérieur italien Matteo Salvini : "En Méditerranée, dit-elle, nous avons le devoir de sauver des vies, c'est une obligation morale et légale." Le scrutin débutera mardi 16 juillet à 18 heures.

