VIDEO. Malgré le malaise d'une policière, Boris Johnson poursuit son discours

Il en faut plus pour le perturber. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a continué à discourir de politique jeudi 5 septembre devant des élèves-policiers dans le nord de l'Angleterre, alors même qu'une des nouvelles recrues avait fait un malaise.

La jeune policière se tenait au garde-à-vous au premier rang d'une promotion de cadets de la police du Yorkshire, juste derrière le Premier ministre, lorsque qu'elle a montré des signes de malaise. Il s'est alors retourné et lui a demandé si elle allait bien. Puis il a continué de parler, imperturbable, tandis que la policière s'asseyait. "Je suis désolé. Je pense que c'est un signal pour que je termine rapidement", a-t-il ironisé.

During Boris Johnson's press conference a police officer almost fainted. In response, the PM said he would wrap up but continued to speak for over a minute. Follow the latest politics here: https://t.co/MH1M4VdVOJ pic.twitter.com/XeUAtzGJkR

L'incident a rapidement été commenté sur les réseaux sociaux, y déclenchant une vague de réprobation. "Il a vu ce qui s'est passé, et il l'a ignoré. Ca vous dit tout ce qu'on a besoin de savoir à propos de cet homme - et son degré de sollicitude pour les services de police", a tweeté la ministre de l'Intérieur du cabinet fantôme travailliste, Diane Abbott.

