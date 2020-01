VIDEO. De Churchill à Cameron, quatre dates-clés de l'histoire mouvementée des relations entre le Royaume-Uni et l'Europe

Ce vendredi 31 janvier est le jour J du Brexit. Le Royaume-Uni devient le premier pays à quitter l'Union européenne. C'est pourtant un Britannique qui avait évoqué le premier la nécessité d'une communauté européenne.

De l'immédiat après-guerre jusqu'au Brexit, l'histoire des relations entre la Communauté puis l'Union européenne et le Royaume-Uni est longue et tumultueuse. En voici quatre dates-clés, et autant de personnages décisifs.

1946 : Churchill évoque des "Etats Unis d'Europe"

C'est un discours considéré comme l'un des textes fondateurs de l'Europe. Le 19 septembre 1946 à Zürich, en Suisse, le Premier ministre britannique appelle à la création "d'une sorte d'Etats Unis d'Europe". Mais, ajoute-t-il immédiatement, sans le Royaume-Uni, "qui préfèrera toujours le grand large au continent."

INA

1963 : De Gaulle oppose son veto à l'entrée des Britanniques

Le 14 janvier 1963, lors d'une conférence de presse, le président de la République française s'étonne de la candidature britannique à ce qu'on appelle alors "le Marché commun". Le général De Gaulle rappelle que "naguère, la Grande-Bretagne s'est refusée à participer à la communauté qu'on était en train de bâtir". Et met son veto à l'entrée des Britanniques, qui ne se fera finalement que dix ans plus tard, le 1er janvier 1973.

INA

1979 : Margaret Thatcher veut "récupérer son argent"

Dans une Europe qui consacre 60% de son budget à la politique agricole commune (la PAC), les Britanniques paient plus qu'ils ne reçoivent. Le 29 novembre 1979, lors d'un sommet européen qui se tient à Dublin, la Première ministre Margaret Thatcher réclame qu'on lui rende l'argent, dans un discours resté célèbre.

ProductiehuisEU

2016 : Le référendum, coup de poker de David Cameron

Dans un contexte de crise économique et migratoire qui nourrit l'europhobie, le Premier ministre David Cameron propose le 20 février 2016 "l'organisation d'un référendum avec une question simple : Soujaitez-vous rester dans l'Europe, ou souhaitez-vous en sortir ?" Le 23 juin 2016, c'est le "Leave" qui l'emporte. David Cameron quittera son poste et laissera sa place à Theresa May, puis Boris Johnson, qui se chargeront de mener le Royaume-Uni au Brexit.