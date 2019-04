Savoie : une station de ski contre le Brexit

Sur les quais de Bourg-Saint-Maurice (Savoie), un comité accueille l'Eurostar pour dire non au Brexit. La saison de ski s'achève pour les Britanniques qui viennent profiter des pistes des Alpes françaises tous les ans. Il faut compter environ dix heures pour venir skier dans la région et la liaison Londres-Bourg-Saint-Maurice existe depuis six ans. 500 000 touristes débarquent d'outre-Manche chaque année dans les stations.

Des résidents permanents pour relancer l'économie

Un Brexit dur serait dramatique pour les stations de ski compte tenu de l'importance du tourisme britannique. Il y a aussi les résidents permanents qui font revivre des villages abandonnés et ceux qui tiennent des commerces. Peu importe l'issue du dossier, l'an prochain, il y aura sans doute des skieurs britanniques à la station de Bourg-Saint-Maurice.

