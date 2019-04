Brexit : Theresa May demande un nouveau report

Le 12 avril, le 22 mai ou le 30 juin, la date du Brexit est incertaine. Face au Parlement qui refuse toujours de voter l’accord de sortie de Theresa May, la Première ministre demande à Bruxelles, pour la deuxième fois en un mois, un report du Brexit : "La politique du gouvernement a toujours été et restera de sortir de l’Union européenne de manière ordonnée (…) Le Royaume-Uni propose que cette période prenne fin le 30 juin 2019", écrit-elle dans une lettre. Elle y explique également qu’elle fera tout pour ratifier l’accord du Brexit avant cette date.

Un nouveau report de 12 mois ?

Si Theresa May y parvient, le Royaume-Uni quittera l’Union européenne comme convenu et dans le cas contraire, son pays pourrait participer aux élections européennes. Cette nouvelle éventualité ne fait que rajouter à la confusion pour les Britanniques. De son côté, Donald Tusk, président du Conseil européen, se dit prêt à un report dit "flexible" de 12 mois. Cela sera toutefois difficile à faire accepter par les États membres et notamment par la France.

Le JT

Les autres sujets du JT