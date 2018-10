Royaume-Uni : une salle de sport sur fond de Brexit à Londres

Dans une salle de sport un peu particulière, des Londoniens se défoulent en gants de boxe sur des effigies de politiciens. La première victime est Theresa May, la Première ministre du Royaume-Uni. Jean-Claude Junker, le président de la commission européenne n'y échappe pas non plus. "Nous avons fait un sondage auprès de nos membres pour savoir ce qui les frustre le plus à Londres", explique Marc Diaper, le directeur de la salle de sport. "Le Brexit est arrivé en tête des résultats. Nous avons donc créé ces exercices de Brexfit pour les aider à évacuer colère et frustration", poursuit-il.

"Le frapper au visage en vrai aurait été criminel"

Le circuit de l'exercice dure 30 minutes et il a été aménagé par un spécialiste de la maîtrise de soi. La procédure de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ou Brexit devrait trouver une issue le 29 mars 2019. En attendant, un membre de la salle de sport témoigne alors qu'il s’entraîne sur le sac de boxe de Jean-Claude Junker : " Le frapper au visage en vrai aurait été criminel. En revanche, il n'y a rien de mail à boxer sur ce sac".