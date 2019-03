Royaume-Uni : un homme muni d'un drapeau anglais bloque le trafic des Eurostar

Un homme a été arrêté, samedi 30 mars, pour avoir passé la nuit sur le toit de la gare St Pancras, à Londres, muni d'un drapeau anglais, ce qui a entraîné une suspension du trafic des trains Eurostar. "Un homme de 44 ans a été arrêté ce matin pour violation de propriété et obstruction des voies ferrées, après avoir passé la nuit sur le toit de la gare de St Pancras", a indiqué la police des transports britannique dans un tweet.

A 44 year old man has this morning been arrested for trespass and obstruction of the railway, having spent the night on the roof of St Pancras Railway Station. pic.twitter.com/OrdVzuuHpb