Royaume-Uni : Theresa May annonce sa démission

Les élections européennes, qui se sont déroulées au Royaume-Uni jeudi 23 mai, ont été un coup dur pour la Première ministre en place. "C'est tout l'échec de Theresa May, qui s'était engagée à délivrer le Brexit quand elle est arrivée ici", rappelle le journaliste Arnaud Comte, depuis Londres (Royaume-Uni). Alors que les Britanniques ont voté leur sortie de l'Europe il y a presque trois ans maintenant, elle n'est jamais parvenue à valider ce Brexit.

La course à sa succession démarrera le 7 juin

"À force d'abnégation, elle a réussi à arracher un accord avec Bruxelles, mais cet accord elle n'a finalement jamais réussi à le faire voter au Parlement britannique, détaille le journaliste. La journée d'hier (jeudi 23 mai) a été vécue comme un terrible désaveu pour elle, en demandant aux électeurs d'aller voter aux élections européennes." La course à sa succession démarrera le 7 juin prochain et durera six semaines.