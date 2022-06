Royaume-Uni : six ans après, quel bilan tirer du Brexit ?

Le 23 juin 2016, le Premier ministre britannique Boris Johnson réussissait à atteindre son but : le oui favorable à la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne l’emportait avec plus de 17 millions de voix. Défenseur du Brexit, il avait fait campagne en séduisant les conservateurs, les classes moyennes inférieures et les minorités. Le processus s’est ensuite enclenché et le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est officiellement sorti de l’Union européenne.

Les prix ont augmenté de plus de 9% sur un an

Six ans plus tard, la livre s’est affaiblie face à l’euro et les prix ont augmenté de plus de 9% sur un an. L’économie du Royaume-Uni peine à décoller. Il y a moins d’importations et d’exportations avec l’Union européenne en raison des frictions à la douane et des démarches administratives compliquées et onéreuses. Boris Johnson avait promis d’être intraitable sur la politique migratoire mais les chiffres de son gouvernement traduisent une hausse de l’immigration légale. Si l’économie du pays ne s’est pas effondrée, le Royaume-Uni n’a toujours pas tiré profit de sa sortie de l’UE.