Royaume-Uni : les séjours linguistiques se font de plus en plus rares

Les Français boudent les séjours linguistiques au Royaume-Uni. En cause, les lourdes démarches administratives, depuis l’entrée en vigueur du Brexit.

À l'occasion des vacances scolaires, de nombreux jeunes souhaitent partir en voyage linguistique. Pendant longtemps, le Royaume-Uni était la destination privilégiée. Mais le Brexit est passé par là et les formalités sont devenues plus compliquées. Dans une classe de Colmar (Haut-Rhin), une professeure d’anglais effectue les dernières vérifications avant le grand départ vers l’Écosse. Depuis le Brexit, les élèves ont besoin d’un passeport.

Des passeports onéreux

Pour l’un des pères de famille, les démarches pour obtenir un passeport dans les temps ont été plus que compliquées. "J’ai fait toutes les 31 communes du Haut-Rhin qui étaient équipées avec le matériel adéquat. Le seul rendez-vous disponible était dans une commune à une heure de route", explique-t-il. Si ces collégiens font partie des chanceux, beaucoup d’établissements ont, quant à eux, abandonné les séjours au Royaume-Uni à cause de ces formalités et du prix des passeports.