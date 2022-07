Royaume-Uni : Liz Truss donnée favorite contre Rishi Sunak dans la course à Downing Street

Les jeux ne sont pas fait, mais la presse britannique tient sa favorite. La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss est donnée gagnante par les bookmakers face à l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak dans la course pour remplacer Boris Johnson. Au lendemain de leur qualification pour le face-à-face final mercredi 21 juillet, qui sera tranché par les membres du parti conservateur et le résultat sera proclamé le 5 septembre, les deux candidats ont exposé leurs projets dans la presse.

L'un comme l'autre estiment être le mieux placé pour battre lors des prochaines élections en 2024 l'opposition travailliste, que l'accumulation des scandales sous Boris Johnson a placé en tête des sondages. Dans le quotidien populaire Daily Mail, Liz Truss a mis en avant son approche "enracinée dans les valeurs conservatrices" et une baisse immédiate de la pression fiscale, qui se trouve au plus haut "depuis 70 ans". Favorable au maintien dans l'Union européenne en 2016, elle a estimé jeudi matin qu'elle avait eu "tort".

Héritier de "la Dame de fer"

Dans les colonnes du Daily Telegraph, qui titre"Avantage Truss", Rishi Sunak s'efforce de contrer la cheffe de la diplomatie sur le terrain de l'héritage de Margaret Thatcher. "Mes valeurs sont thatchériennes, je crois au travail, à la famille et à l'intégrité", martèle-t-il. Il promet ainsi "une série de réformes aussi radicales que celles que la "Dame de fer" a conduites dans les années 1980 "pour libérer la croissance et la prospérité dans tous les coins du Royaume-Uni", et de "saisir les libertés que le Brexit nous a données".