Royaume-Uni : le constat de Denis MacShane, ancien ministre des Affaires Étrangères, sur le Brexit

Invité dans le 23h de Franceinfo jeudi 23 juin, Denis MacShane, ancien ministre des Affaires Étrangères dans le gouvernement de Tony Blair, livre son analyse sur les conséquences du Brexit et la politique de Boris Johnson au Royaume-Uni.

Il y a six ans, le Royaume-Uni se déclarait favorable à une sortie de l’Union européenne. Denis MacShane, ancien ministre des Affaires Étrangères dans le gouvernement de Tony Blair, est en duplex dans le 23h de Franceinfo jeudi 23 juin. Il explique que "le pays devient plus pauvre, on raccourcit le produit national brut". Il estime qu’il est difficile "de tirer un seul bénéfice positif de cette décision".

Boris Johnson "veut enflammer les passions sur l’immigration"

La question de l’immigration était un des enjeux ayant poussé le Royaume-Uni à quitter l’Union européenne. Sur ce sujet, Boris Johnson a récemment défendu l’accord sur l’expulsion des migrants passé avec Kigali (Rwanda). "Pour Boris Johnson, un peu comme le président Trump, il veut enflammer les passions sur l’immigration, un peu comme Marine Le Pen chez vous et il pense qu’il va gagner les élections. On va voir ce soir, ce n’est pas des élections générales, c’est que des élections partielles, si cette tactique est vraiment payante", analyse Denis MacShane.