Royaume-Uni : Boris Johnson face au défi du Brexit

Boris Johnson promet donc un départ de l'Europe le 31 octobre prochain. Mais est-ce vraiment possible ? "Il y a plusieurs possibilités. Dans l'idéal, Boris Johnson veut négocier un nouvel accord avec l'Europe, mais le temps presse. Il n'a que trois mois et l'Europe prévient que les discussions ont déjà duré près de deux ans et qu'elle ne souhaite pas recommencer", explique Clément Le Goff, en direct de Londres.

Des ministres et poids lourds du gouvernement ont déjà annoncé qu'ils allaient démissionner

Deuxième possibilité, sortir du texte les sujets qui fâchent comme la frontière avec l'Irlande et en quelque sorte signer un accord provisoire. "Troisième scénario enfin : un Brexit dur, une sortie sans accord. Un divorce sans accord avec l'Europe ne fait pas peur à Boris Johnson, mais il n'est pas tout seul. Le plus dur commence pour lui, il va devoir convaincre le Parlement et certains spécialistes prédisent déjà qu'il n'aura jamais de majorité", conclut le journaliste. Des ministres et poids lourds du gouvernement ont déjà annoncé qu'ils allaient démissionner. Boris Johnson doit réussir là où Theresa May a échoué et c'est loin d'être gagné.