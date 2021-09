Post-Brexit : montée des tensions en Grande-Bretagne face aux nombreuses pénuries

La colère commence à monter chez les Britanniques qui sont exaspérés de voir des rayons entiers de magasins de grandes surfaces ne pouvant être remplis pour cause de pénuries. "Les pénuries s'enchaînent, au début il manquait du soda, puis de la viande et c'est désormais l'essence qui commence à manquer au Royaume-Uni. Depuis plusieurs jours on voit des scènes de tensions et de bagarres", explique Maelys Septembre, journaliste à France Télévisions en direct depuis Londres.



Un climat chaotique au Royaume-Uni

Le flegme britannique aurait donc disparu. À cette exaspération s'ajoute de la colère. D'abord envers les Britanniques qui se sont rués sur les stations-service et qui ont entretenu cette pénurie en agissant de la sorte puis envers le gouvernement qui a tardé à délivrer des visas provisoires à des chauffeurs de poids lourds européens. "Ceux qui sont contre le Brexit s'indignent de voir l'économie affaiblie alors que les travailleurs manquent et que les démarches pour obtenir un visa pour les Européens sont dissuasives. Le climat est chaotique", ajoute Maelys Septembre.