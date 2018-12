Photo hebdo : du Brexit à une miss transgenre

À Gauche, un soldat nord-coréen, à droite, son homologue sud-coréen. Une image historique où l'on voit des troupes démanteler pacifiquement un poste-frontière. Mais l'heure n'est pas au rapprochement partout. Sous les fenêtres du Parlement britannique, les pro et anti-Brexit se font face durant plusieurs jours. Durant 7 heures et 45 minutes, le cosmonaute russe Oleg Kononenko a dû inspecter un trou de 2 millimètres dans la coque du vaisseau Soyouz, amarré à la station spatiale internationale. Moins 22 degrés dans l'air autour d'un lac chinois, pas de quoi arrêter un nageur immortalisé. Toujours en Chine, pour gagner une compétition, une jeune femme a dû manger le plus de piments rouges possible. Record à battre : 20 en une minute.

La première candidate transgenre de Miss Univers

Angela Ponce, miss Espagne, est la première candidate transgenre à concourir pour être Miss Univers. Enfin, une photo de deux enfants en pleurs. Dans un centre commercial américain, le père Noël a raté son effet.