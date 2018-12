Brexit : Theresa May reste en place, mais partira en 2022

C'est clairement pour Theresa May une bouffée d'oxygène. Durant un an, la Première ministre du Royaume-Uni ne pourra plus être contestée par son propre parti conservateur. Et surtout, elle s'enlève une grosse épine du pied en mettant hors-jeu les tenants d’une rupture nette avec l'UE et qui était à l'origine de ce vote de défiance, explique mercredi 12 décembre le correspondant de France 2 à Londres Arnaud Comte.

Une victoire cruciale ?

Cela ne veut pas dire pour autant que Theresa May va réussir à ramener jeudi de Bruxelles des concessions sur le texte du Brexit. Les 27 États membres ont toujours fait preuve de fermeté. Il est hors de question de revoir en profondeur ce texte. En revanche, Theresa May pourrait bénéficier d'une déclaration commune, un soutien pour l'aider à revenir devant le Parlement britannique pour faire voter l'accord sur le Brexit. Et même si le rapport de force n'est pas en sa faveur, elle va bénéficier d'une sorte d'élan positif avec la victoire de ce soir. Elle est toujours en vie et donc toujours en passe de remporter son pari, conclut Arnaud Comte.

