Pêche post-Brexit : la France va demander à la Commission européenne d'engager un contentieux contre le Royaume-Uni

C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes vendredi, à l'issue d'une rencontre entre les pêcheurs français, les élus des régions concernées et du président Emmanuel Macron à l'Elysée.

"Nous demanderons dans les prochains jours à la Commission européenne d'engager un contentieux, une procédure juridique pour les licences auxquelles nous avons droit, qui sont les plus prioritaires, les plus importantes", a déclaré vendredi 17 décembre le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, à l'issue d'une rencontre entre les pêcheurs français, les élus des régions concernées et du président Emmanuel Macron à l'Elysée.

Après des semaines de conflit, les Britanniques ont accordé 1 027 licences aux pêcheurs français, dont 23 samedi. "Il nous en reste quelques dizaines à obtenir, de l'ordre de 60", a déclaré lundi Clément Beaune, sur CNews. "Maintenant, nous sommes en train d'examiner avec [les pêcheurs] le dernier kilomètre de cette négociation. Cela peut être le dialogue sur certaines licences et ça peut être le contentieux juridique sur d'autres", a-t-il ajouté.