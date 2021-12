Conflit sur les licences de pêche post-Brexit : les pêcheurs français seront reçus vendredi par Emmanuel Macron à l'Elysée

Le comité national des pêches, le président du comité des pêches des Hauts-de-France et les représentants des pêcheurs de Normandie et de Bretagne seront présents à la réunion.

Les pêcheurs français obtiendront-ils de nouvelles avancées ? Leurs représentants seront reçus par le président Emmanuel Macron à l'Elysée vendredi à 11h30, ont annoncé à l'AFP plusieurs responsables de comités des pêches. Objectif : évoquer les conséquences du Brexit et le conflit sur les licences de pêche avec Londres. Seront présents à la réunion le comité national des pêches, le président du comité des pêches des Hauts-de-France et les représentants des pêcheurs de Normandie et de Bretagne.

En vertu de l'accord de Brexit signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques, à condition de prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais Français et Britanniques sont en désaccord sur les justificatifs à fournir.

Un conflit en cours depuis près d'un an

Après des semaines de conflit, les Britanniques ont accordé 1 027 licences aux pêcheurs français, dont 23 samedi. "Il nous en reste quelques dizaines à obtenir, de l'ordre de 60", a déclaré lundi le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, sur CNews. "Maintenant, nous sommes en train d'examiner avec [les pêcheurs] le dernier kilomètre de cette négociation. Cela peut être le dialogue sur certaines licences et ça peut être le contentieux juridique sur d'autres", a-t-il ajouté.