Pêche post-Brexit : la France ira au contentieux si elle n'obtient pas ses licences du Royaume-Uni, déclare Annick Girardin

Le ton monte entre Paris et Londres. La ministre française de la Mer, Annick Girardin, a prévenu que si toutes les licences de pêches post-Brexit encore réclamées au Royaume-Uni n'étaient pas accordées d'ici vendredi soir, la France irait "au contentieux". "La France demandera la réunion du conseil de partenariat", censé garantir l'application de l'accord post-Brexit, "pour constater le non-respect de sa signature par le Royaume-Uni", a déclaré Annick Girardin lors d'une audition au Sénat jeudi 9 décembre. Elle a ajouté : "C'est la Commission qui portera le contentieux et les mesures de rétorsion si elles devaient être mises en application."

La Commission européenne a demandé au Royaume-Uni de régler d'ici vendredi le contentieux post-Brexit sur les licences de pêche. "Les négociations sont en cours sur les licences restantes. Nous poursuivons les échanges et attendons des résultats positifs d'ici au 10 décembre", avait déclaré plus tôt la ministre de la Mer, après onze mois de tensions franco-britanniques. Dans ce dossier, personne n'est satisfait. Les pêcheurs français se sentent floués, Paris a haussé le ton, demandant à la Commission d'être "plus active", et Londres temporise, n'entendant pas se voir dicter sa conduite par une Europe qu'elle a choisie de quitter.