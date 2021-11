Licences de pêche : une situation critique pour les pêcheurs dépourvus d'autorisations

Au mardi 2 novembre, près de 113 bateaux ont reçu la licence de pêche leur permettant de pratiquer leur activité légalement dans les eaux britanniques de Jersey. Une licence valable durant un an et délivrée par le gouvernement local. D'autres pêcheurs sont moins chanceux, et n'ont pas obtenu le précieux sésame. Pour ces derniers, qui effectuent leurs dernières livrées, ce sera le chômage technique. "Là, je ne peux pas aller pêcher", explique Julien Camus à un de ses clients.

Une pêche réglementée à Jersey

Il faut avoir pêché minimum 10 jours par an à Jersey, entre 2017 et 2020, afin de recevoir une autorisation de pêche dans la zone. Julien Camus possède un bateau habitué à naviguer dans ces eaux, mais en l'absence de traces électroniques, impossible de le prouver. "Nous, on sait se repérer mais eux, ils ne peuvent pas savoir où on est", explique-t-il. Le pêcheur de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) tente tous les recours possibles, quitte à envoyer les registres de bord.