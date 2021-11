Licences de pêche : bientôt la fin des négociations entre la France et le Royaume-Uni

C. Verove, J. Vitaline, R. Bonnant, P. Le Mat, S. Guillemot, J.-M. Piron, P. Queyroux, J. Cordier

La lassitude domine chez les pêcheurs français, qui attendent la conclusion des débats entre la France et le Royaume-Uni. "On espère qu'il va y avoir des résultats, mais sans trop d'espoir", explique Olivier Leprêtre, président du comité des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France. Dans le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), seules 35 des 80 demandes de licence de pêche ont été acceptées par les Britanniques. Des menaces de rétorsion devraient être appliquées à partir de mardi 2 novembre, dès minuit.

Une inquiétude qui augmente chez les pêcheurs français

À Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, l'inquiétude augmente aussi pour Julien Camus, pêcheur de coquilles St-Jacques. Son bateau qui ne dispose pas d'électronique de bord a été refusé pour l'obtention d'une licence. Cela provoque l'arrêt temporaire de ses affaires. "On se retrouve avec notre salariat à qui on ne peut pas proposer un contrat", déplore-t-il. En cas d'échec des négociations, certains pêcheurs ont peur de perdre leur autorisation de pêcher dans les eaux britanniques.