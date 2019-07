L'Eurozapping du Soir 3 - Brexit : Boris Johnson durcit le ton

Premier conseil des ministres pour Boris Johnson. À peine nommé et déjà à la tâche, le gouvernement britannique est très sceptique et s'est réuni pour fixer sa priorité : le Brexit. Boris Johnson a appelé l'UE à reprendre les négociations tout en menaçant d'une sortie. "L'accord négocié par ma prédteaécesseure aura été rejeté à trois reprises par cette Assemblée. Il est inacceptable pour ce Parlement et ce pays", a-t-il déclaré. Mais Bruxelles a déjà répondu que les demandes de Boris Johnson étaient inacceptables.

Des Belges brûlés

En Turquie, de nombreux faussaires ont été débusqués. Dans une armoire, les autorités ont retrouvé une fabrique de faux billets : 271 millions de dollars environ principalement en coupures de 100. Cinq personnes ont été arrêtées. La police tuque se demande si cela n'était pas destiné au réseau de l'intellectuel Fethullah Gülen installé aux États-Unis, et accusé d'être derrière le putsch manqué de 2016. Enfin en Belgique, la canicule fait des dégâts. 40°C, du jamais vu là-bas. À l'hôpital de Charleroi, des patients ont été traités pour de brûlures au second degré.

Le JT

Les autres sujets du JT