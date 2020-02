L'Eurozapping du 23h : Gibraltar inquiet après le Brexit

Chaque jour en Andalousie ils sont plus de 10 000 Espagnols à traverser la frontière. Ils viennent travailler dans l'enclave britannique de Gibraltar . Sur place, les travailleurs n'ont pas le cœur à la fête : "Peut-être que les entreprises britanniques vont déménager. Certaines l'ont fait et l'on risque d'être licenciés", témoigne une habitante. L'enclave est la seule frontière terrestre avec l'UE. En cas de Brexit dur, l'économie de Gibraltar pourrait s'effondrer.

Les Polonais de Grande-Bretagne optimistes

Accusés de tous les maux pendant la campagne du Brexit en Grande-Bretagne, les Polonais installés outre-Manche n'ont pas l'intention de partir : "nous devons nous serrer les coudes et il n'y aura pas de problème. Il suffit de s'enregistrer le plus vite possible", témoigne un commerçant. Pendant la période de transition d'un an, rien ne devrait changer pour les quelque 900 000 Polonais habitant au Royaume-Uni, mais après, l'incertitude reste entière.