Grande-Bretagne : l'allocation unique est un échec

Depuis des mois, cette citoyenne britannique invalide ne cesse d'appeler pour obtenir en temps et en heure ses versements. "Je passe mon temps à m'inquiéter, à savoir si j'ai assez de sous sur mon compte", témoigne-t-elle. 700 000 personnes en Grande-Bretagne touchent le crédit universel, la fusion de toutes les allocations existantes : chômage, supplément familial, retour à l'emploi, invalidité ou encore logement. Lancée il y a cinq ans par le précédent gouvernement conservateur, cette réforme en cours de déploiement est ardemment défendue par la Première ministre britannique qui veut responsabiliser les chômeurs "c'est un système plus simple qui encourage les gens à retrouver un emploi", a -t-elle déclaré.

7 bénéficiaires sur 10 accumulent des dettes

La réforme fait polémique, car l'administration britannique peine concrètement à la mettre en place et à fusionner tous ses services. C'est un casse-tête administratif et informatique. Entre les erreurs et retards de versements, 7 bénéficiaires sur 10 accumulent les dettes et ne peuvent parfois plus payer leur loyer. Le gouvernement n'entend pas reculer sur cette réforme bien que l'opposition la qualifie de fiasco. Elle ne sera achevée qu'en 2023.

