G7 : un premier entretien tendu entre Emmanuel Macron et Boris Johnson

Pour la deuxième journée de réunion du G7, en Angleterre, des entretiens bilatéraux, en face-à-face, sont prévus. Une première rencontre a eu lieu entre le Premier ministre britannique et le président français.

Une rencontre prévue avec Joe Biden

"Le Brexit et ses complications douanières ont réveillé les tensions communautaires. Boris Johnson veut renégocier le protocole nord-irlandais, une sorte de statut spécial qu’il avait pourtant accepté et signé en décembre dernier. Il menace même de le rompre unilatéralement, et ça, Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler", précise Matthieu Boisseau, en direct de Carbis Bay. Le chef de l’État français reçoit, sur ce dossier, le soutien de ses homologues européens. Le chef de l’État français va également rencontrer Joe Biden, pour son premier tête-à-tête avec le président américain, "dans un climat que l’on peut imaginer bien plus chaleureux, au vu de la complicité affichée, hier, entre les deux hommes", décrit le journaliste.