Eurozapping : Poundworld fait faillite au Royaume-Uni, emprisonné en Italie pour le rapt d'un mannequin

Hécatombe dans le commerce britannique. Le maxi discounter Poundworld a fait faillite lundi 11 juin. Plus de 5 000 emplois sont menacés. Une conséquence de la chute de la monnaie britannique liée au Brexit, car dans ces magasins, la marchandise est achetée en dollar. Il y a quelques jours, la chaîne de magasins House of Fraser annonçait 6 000 suppressions de postes. En 2018, le Royaume-Uni a déjà perdu plus de 20 000 emplois dans la distribution.

16 ans de prison en Italie pour le rapt d'un mannequin. La Britannique Chloe Ayling était détenue à Milan en juillet 2017. Elle avait été droguée et cachée dans une valise. Elle devait être vendue sur le darknet. Ses ravisseurs l'ont relâchée parce qu'elle avait un enfant. L'un d’eux, jugé lundi 11 juin, a été condamné à 16 ans et 9 mois de prison.

Les Suisses refusent les JO

Des travailleuses saisonnières harcelées en Espagne. Des milliers de Marocaines, de Roumaines, de Bulgares travaillent chaque année dans les champs de fraises. Certains employeurs, profitant de leur précarité, auraient commis des abus sexuels. Quatre Marocaines ont porté plainte. Un contremaître espagnol a été arrêté.

Pas de JO d'hiver en Suisse en 2026. Les Valaisans ont dit non massivement. Les habitants craignent pour leur paysage et leur porte-monnaie. Dépitées, les autorités prennent acte. La voix du peuple a toujours le dernier mot en Suisse.