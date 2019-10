Eurozapping : des législatives en décembre au Royaume-Uni ; coup de filet antiterroriste en Suisse

Au Royaume-Uni, pas encore de Brexit, mais des élections législatives anticipées. 438 députés ont voté pour un nouveau scrutin soutenu par le Premier ministre et son opposition travailliste. Le 12 décembre, les Britanniques voteront pour la troisième fois en quatre ans.

Hommage aux réprimés de l'époque stalinienne

En Suisse, une opération antiterroriste sans précédent a eu lieu mardi 29 octobre. Onze personnes ont été arrêtées, dont cinq mineurs dans les cantons de Zurich et de Berne. Ils sont soupçonnés de liens avec al-Qaïda et du groupe État islamique. L'un des individus interpellés était un jihadiste qui revenait d'Irak et de Syrie.

Les victimes de la répression politique russe manifestent à Moscou. Une cérémonie a eu lieu mardi en l'honneur de tous ceux qui ont été persécutés sous le régime de Staline. "J'ai été arrêté dans la nuit de 4 au 5 mars 1953, la nuit du décès de Staline. On m'avait accusé d'appartenir à une organisation étudiante hostile au pouvoir", témoigne un survivant de cette époque. Au pouvoir pendant plus de 30 ans, Staline est responsable de la mort de millions de personnes en Russie.

