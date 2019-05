Européennes : quel rôle pour les parlementaires ?

Élection à un seul tour, scrutin proportionnel avec des listes nationales, comment fonctionnent les Européennes ? Le 20 Heures fait le point sur le scrutin qui s'ouvre dimanche 26 mai. Pour obtenir des élus, il faut faire au minimum 5% des votes. 79 députés français siègeront au Parlement après le Brexit, 96 pour l'Allemagne, ou seulement 6 pour Chypre ou le Luxembourg, la répartition se faisant selon le nombre d'habitants de chaque pays.

Des rôles clés pour le fonctionnement de l'Union européenne

Après le départ des Britanniques, le Parlement européen comptera au total 705 députés. Une fois élus, les parlementaires jouent un rôle clé dans le fonctionnement de l'Europe : ils discutent, amendent et votent les textes proposés par la Commission. Le Parlement valide également le budget et élit le président de la Commission sur proposition des chefs d'état et de gouvernement des pays membres.

