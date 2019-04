Europe : vers un report du Brexit

Lors d'un sommet extraordinaire, ce mercredi à Bruxelles (Belgique), les 27 de l'Union européenne devraient une nouvelle fois convenir d'un report du Brexit, assorti de conditions. Depuis Bruxelles, le journaliste Pascal Verdeau revient sur cette prolongation quasi acquise. "Le report de la date de sortie qui était prévu ce vendredi, et sauf surprise, il est quasiment certain que le report aura lieu, tout simplement parce qu’aucun dirigeant ne veut prendre la responsabilité historique de pousser Theresa May en dehors du club européen", indique le journaliste dans le 12/13 de France 3.

La France s’impatiente

Et Pascal Verdeau d’ajouter : "Les 27 vont donner du temps au temps. Douze mois maximum pour le président du conseil européen Donald Tusk. Une position qui irrite la France. Paris préfèrerait trois mois seulement pour éviter le retour de députés britanniques au Parlement européen. Si le délai venait à être long, il serait assorti de conditions très strictes. Theresa May devrait s’engager à ne pas freiner les travaux futurs."

