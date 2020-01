Tout est parti d’un post colérique de l’intéressé sur Instagram. Publiant une photo d’une lettre du ministère de l’Intérieur britannique, le Home Office, qui lui refuse « un document certifiant une résidence permanente », le chef cuisinier s’insurge : « J’aime la Grande-Bretagne, je la considérais comme mon pays jusqu’à aujourd’hui, mais ils me disent, après vingt-trois ans à payer des impôts et la TVA, que je ne suis plus le bienvenu. »

Outre le fait qu’il manquait des pièces dans sa demande, Claude Bosi n’a surtout pas demandé le document le plus adapté à sa situation. C’est le Home Office qui le rappelle, dans un communiqué pour éteindre la polémique : « M. Bosi n’a pas postulé au dispositif d’enregistrement pour les citoyens européens, l’EUSS. Il a demandé un document de résidence permanente, ce que les citoyens de l’Union européenne vivant au Royaume-Uni ne sont pas encouragés à faire. »

Sur le site du ministère britannique, on lit d’ailleurs que les titulaires du document de résidence permanente sont invités, une fois le Brexit devenu réalité, à s’inscrire… à l’EUSS. Ce dispositif a été mis en place expressément pour les quelques 3,5 millions de ressortissants européens souhaitant rester dans le Royaume. C’est vers cette option que Claude Bosi a finalement été orienté par l’administration britannique, il est donc peu probable que la toque française soit contrainte de quitter son restaurant et sa vie londonienne.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/