La vidéo a 6 ans, mais internet vient de la redécouvrir. On y voit Boris Johnson, le Premier ministre britannique, sur une scène, lors d’un festival littéraire en Australie. Celui qui était à l’époque maire de Londres y déclame au micro les premières lignes de l’Iliade, d’Homère. Le tout en grec ancien, rien de moins. Une prestation aux antipodes de ce à quoi nous a habitué « BoJo », qu’on a récemment vu, dans le cadre de sa campagne pour le Brexit, conduire un tractopelle, ou parodier la comédie romantique Love Actually.

La vidéo a suscité plusieurs commentaires ironiques, très rapidement après que la vidéo a été republiée. Une internaute, se présentant comme helléniste de langue maternelle et ayant étudié le grec ancien, écrit dans un message partagé 35 000 fois sur Twitter qu’elle ne comprend rien de ce que raconte le Britannique. S’agirait-il d’une performance factice de Boris Johnson, qui tromperait son monde ?

La réponse est non, selon plusieurs spécialistes contactés par Désintox. Ainsi, l’helléniste et metteur en scène Philippe Brunet confie à Désintox que « La mémorisation et l’interprétation de Boris Johnson sont tout à fait estimables, hormis quelques coupes ou petites erreurs ». Manon Brouillet, maîtresse de conférences en langue et littérature grecques relève également plusieurs manquements, mais estime que Boris Johnson « a bien retenu la déclamation ». C'est surtout parce qu'il « prononce le grec à l’anglaise » que des Grecs disent qu'ils n'y comprennent rien.

Retrouvez Désintox du lundi au jeudi, dans l'émission 28 Minutes sur Arte, présentée par Elisabeth Quin.

