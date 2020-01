Comment l'Irlande vit-elle le Brexit ?

Même si eux ne sont pas concernés directement par le Brexit, les habitants de la République d'Irlande vont devoir adapter leurs relations avec leurs voisins de l'Irlande du Nord qui dépendent du Royaume-Uni. "Cela ne changera pas beaucoup pour nous. Cela changera pour les gens qui exportent et échangent, mais pour nous derrière le bar, la plupart de nos produits viennent d'Irlande alors ça ne changera rien," témoigne un serveur dans un pub. "Je me sens vraiment européen, je me sens bien en Europe. Si les Britanniques veulent faire bande à part et bien qu'ils le fassent ce n'est pas un problème" , pense un client du bar.

Des conséquences à la frontière