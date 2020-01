Brexit : le Royaume-Uni doit désormais négocier sa future relation avec l'UE

Les journaux britanniques titrent, vendredi 31 janvier, sur l'évènement du jour : le Brexit. Le Royaume-Uni ne fera plus officiellement partie de l'Union européenne à minuit. Le quotidien The Times montre un gros plan de l'horloge Big Ben, avec comme titre "Brexit : It's time" (C'est l'heure). Depuis Londres, le correspondant de France Télévisions Arnaud Comte rappelle que le divorce qui sera prononcé vendredi après 47 ans de relation est avant tout symbolique.



En effet, "on va entrer dans une période de transition dans un premier temps ou pas grand-chose ne va changer, au moins jusqu'à la fin de l'année, car durant cette période le Royaume-Uni va négocier branche par branche, secteur par secteur, les contours de la future relation. Et le Premier ministre Boris Johnson aura tout loisir de sceller une relation de proximité avec Bruxelles ou de se tourner davantage vers l'Asie", explique Arnaud Comte.

