Brexit : un vote crucial au Parlement britannique

"Theresa May, la Première ministre britannique, était en voyage à Strasbourg lundi 11 mars, où elle a rencontré Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, et elle a arraché des concessions de dernière minute", explique le journaliste de France 2 Arnaud Comte en direct de Londres (Royaume-Uni).

"À l'unisson, Londres et Bruxelles ont affirmé lundi soir qu'il s'agissait d'une avancée majeure, et que toutes les conditions étaient désormais réunies pour que cet accord, soit enfin voté. La question évidemment est de savoir si cela va convaincre les députés. Certains estiment déjà qu'il s'agit d'un artifice pour leur mettre davantage de pression, ce qui promet des débats très agités au Parlement. Avec un vote qui sera très attendu, très observé, et dont le résultat sera communiqué mardi dans la soirée", conclut Arnaud Comte.

