Brexit : un Britannique condamné à 28 jours de prison pour avoir écrasé un œuf sur le chef de l'opposition

Un Britannique a été condamné à 28 jours de prison, lundi 25 mars, pour avoir écrasé un œuf sur la tête du leader travailliste Jeremy Corbyn. Cette peine est destinée à envoyer un "message" à un moment où les menaces contre les députés se multiplient.

L'incident était survenu le 3 mars, moins d'une semaine après l'annonce par Jeremy Corbyn du ralliement de sa formation à l'option d'un second référendum sur le Brexit. "Respectez le vote", avait crié son agresseur, John Murphy, un Londonien de 31 ans, au moment de lui écraser un œuf sur le visage, avant d'être maîtrisé par plusieurs personnes.

Man jailed for hitting Jeremy Corbyn with egg at Islington mosque https://t.co/DHnY0mL4pZ pic.twitter.com/BuBLDr3xWW