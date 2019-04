Brexit : report au 31 octobre 2019

Après des heures de discussions tendues entre les 27, les dirigeants ont donc choisi de couper la poire en deux, et décidé, dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 avril, d'un report de l'échéance du Brexit de six mois. Une majorité de pays, dont l'Allemagne, s'était pourtant prononcée pour un délai plus long. À la sortie, Emmanuel Macron, qui défendait une ligne plus dure, salue un compromis qui préserve l'unité des 27.

Des conditions politiques

Un nouveau report assorti de conditions politiques : le Royaume-Uni devra agir de manière responsable et constructive et ne pas entraver le fonctionnement de l'Union européenne. En contrepartie, Theresa May reprend la main et reste libre de son calendrier. "Si nous arrivons à ratifier l'accord dans les trois premières semaines du mois de mai, nous ne participerons pas aux élections européennes et nous quitterons l'Union le 1er juin", a fait savoir la Première ministre britannique.

