Brexit : projet d'accord conclu entre Londres et Bruxelles

Un projet d'accord sur le Brexit a été conclu mardi 13 novembre. C'est une étape décisive après des semaines d'enlisement. "C'est en tout cas un pas en avant quand on sait notamment, ces dernières semaines, que le risque qu'aucun accord ne soit trouvé était pris très au sérieux, à la fois au Royaume-Uni et à Bruxelles", décrypte Arnaud Comte, en direct de Londres (Royaume-Uni).

Un retour à la case départ possible

"Ça signifie que le Royaume-Uni et l'Europe se sont mis d'accord sur les conditions de leur divorce. Et surtout, qu'ils ont réglé les points qui fâches et notamment le statut de la frontière irlandaise", poursuit le journaliste de France 3. Ce dernier tempère néanmoins : "Le plus dur est à venir puisqu'il va falloir maintenant que ce projet d'accord soit validé dans le propre camp de la Première ministre Theresa May. [...] Car le risque désormais, c'est que cet accord ne soit pas voté au parlement britannique. Si cette hypothèse avait lieu, cela signifierait qu'il faudrait tout recommencer à zéro."

