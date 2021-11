Brexit : les pêcheurs français vont passer à l'offensive

Le conflit entre la France et le Royaume-Uni ne se résume pas qu'à la crise migratoire. Les pêcheurs français vont bloquer l'accès à trois ports et au tunnel sous la Manche.

Dans le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), de nombreux bateaux ne sortent plus. Ils n'ont plus accès aux eaux britanniques et les Britanniques refusent qu'ils reviennent. En réaction, les pêcheurs français vont bloquer trois ports et le tunnel sous la Manche. L'ambition ? Empêcher le trafic de marchandises venant du Royaume-Uni. En revanche, il n'est pas question de s'en prendre aux pêcheurs. "Vu la situation, je n'ai pas envie d'embêter les pêcheurs, ce n'est pas la priorité", explique Olivier Leprêtre, président du Comité régional des Pêches des Hauts-de-France.

150 pêcheurs sans licence

En ligne de mire des pêcheurs français : la Commission européenne. Selon eux, elle doit obliger le gouvernement britannique à respecter ses engagements et laisser les bateaux français pêcher dans les eaux britanniques. 150 marins français n'ont toujours pas reçu de licence. "J'ai ma demande, mais je n'ai pas de nouvelles, je suis dans l'attente", témoigne un pêcheur de Boulogne-sur-Mer. En attendant, ce dernier pêche du côté français, mais il a un gros manque à gagner.