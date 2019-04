Brexit : les nouveaux passeports britanniques abandonnent la mention "Union européenne"

Le Brexit, initialement prévu le 29 mars, ne s'est pas encore concrétisé mais il produit déjà ses premiers effets. Des passeports britanniques ne présentant pas la mention "Union européenne" ont été mis en circulation depuis le 30 mars, a annoncé samedi 6 avril le ministère de l'Intérieur.

Le ministère avait été interpellé vendredi sur le réseau social Twitter par une Britannique qui se disait "véritablement consternée" par la couverture de son nouveau passeport. "Nous sommes toujours dans l'UE. Pourquoi mon nouveau passeport ne le reflète-t-il pas ?" avait demandé Susan Hindle Barone.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5