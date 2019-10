Brexit : les entreprises françaises sont inquiètes

En 2014, Kate Middleton porte un bijou fantaisie gravé à la main en France. Depuis, la joaillerie en question, Merci Maman, rencontre un franc succès. Aujourd'hui, le Royaume-Uni représente un tiers du chiffre d'affaires du créateur. Avec 25 salariés à Londres et 11 à Paris, cette entreprise a un pied de chaque côté de la Manche. Alors, le Brexit les préoccupe au quotidien. Le patron, Arnaud de Montille, se sent près, même s'il n'a pas été spécialement accompagné.

11% s'estiment informées

Accord ou pas accord, 43% des entreprises françaises sont concernées par le Brexit. Parmi elles, 35% se disent prêtes, mais seulement 11% s'estiment informées. C'est trop peu, estiment les autorités. Voilà pourquoi on retrouve dans tous les journaux, fin novembre, une campagne d'information. Face à l'urgence, depuis deux mois, les douanes organisent des réunions "spéciales Brexit" pour les chefs d'entreprise. Une cinquantaine de patrons a fait le déplacement. Les pouvoirs publics veulent plus que jamais informer et accompagner les chefs d'entreprise, dont beaucoup estiment encore que le Brexit n'aura pas lieu.

