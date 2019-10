Brexit : les détails de l'accord

Un nouvel accord de Brexit a été conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne à Bruxelles (Belgique) et signé ce jeudi 17 octobre par les 27. Il évite d'instaurer une frontière entre l'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni.