Brexit : les députés britanniques rejettent l’accord de Theresa May

Les députés britanniques viennent de voter pour la seconde fois sur l’accord de Brexit de Theresa May. Ils avaient massivement rejeté une première version du texte il y a deux mois. Depuis, la Première ministre assure avoir reçu des garanties supplémentaires de la part de l’Union européenne, qui ont été jugées clairement insuffisantes, comme l’explique Arnaud Comte, en direct de Londres (Royaume-Uni). "C’est un nouvel échec cuisant pour Theresa May ce soir [mardi 12 mars NDLR] puisque l’accord est rejeté avec une majorité de 149 voix, décrypte le journaliste. À croire que les compromis que Theresa May pensait avoir ramenés de Bruxelles n’ont pas suffi à convaincre les députés. Certains considèrent même qu’il s’agissait là d’un écran de fumée."

Vers un report du Brexit ?

Que va-t-il se passer maintenant ? "Il y a deux options, explique Arnaud Comte. D’abord une sortie de l’Union désordonnée, sans accord. A priori, cette hypothèse devrait être rejetée dès demain par les députés. Tout le monde sait qu’il n’y a pas beaucoup d’intérêt à avoir cette option-là. L’option la plus plausible est désormais un report du Brexit."

Le JT

Les autres sujets du JT