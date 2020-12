Brexit : le temps presse pour la Grande-Bretagne et le Parlement européen

Les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne se poursuivent, y compris le week-end du 19 et 20 décembre. Le Brexit est un divorce qui se fait dans la douleur. "Ça fait un an que ça dure et qu'un accord politique a été signé. Ces derniers temps, on a progressé, notamment sous la pression du Parlement européen qui a mis une échéance. Ce dernier n'a plus que la fin de l'année pour se prononcer", résume Patrick-Martin Genier, enseignant à Sciences Po et spécialiste de l'Europe, dans le journal de 23 Heures de franceinfo, samedi 19 décembre.

Le Parlement en vacances pendant les fêtes

Comme dans toutes les démocraties parlementaires, les députés européens seront en congé pour les fêtes de fin d'année. "Le Parlement européen peut se réunir le 28 décembre, c'est d'ailleurs prévu dans l'agenda. Mais vous imaginez que ça ne va pas être bâclé en quelques heures, car les députés sont conscients que les enjeux sont très importants", ajoute Patrick-Martin Genier.