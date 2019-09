DIRECT. Brexit : Jo Johnson, frère du Premier ministre Boris Johnson, démissionne du gouvernement

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: La journaliste politique de la BBC Laura Kuenssberg s'étonne elle du moment choisi par Jo Johnson pour annoncer sa démission. Les divergences d'opinion entre lui et son frère le Premier ministre au sujet du Brexit sont bien connues, depuis longtemps. Pour elle, c'est le signe de sa colère après "la purge chez ses collègues". Une vingtaine de députés conservateurs ont été exclus du parti pour avoir voté contre le projet de Brexit de Boris Johnson.

: La démission de Jo Johnson, frère du Premier ministre britannique Boris Johnson, inspire une petite plaisanterie à la députée travailliste Theresa Griffin. "Serait-ce le premier cas de politicien qui démissionne pour passer moins de temps avec sa famille ?", demande-t-elle, sur Twitter.

: Jo Johnson pourrait aussi laisser son siège au Parlement. Le frère du Premier ministre dit être "déchiré entre la loyauté à sa famille et l'intérêt du pays".

: Jo Johnson, le frère du Premier ministre britannique Boris Johnson, démissionne de son poste de secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur au gouvernement.

"Et un, et deux, et trois-zéro !" Troisième revers en 24 heures pour le Premier ministre. Les députés britanniques ont bloqué hier une sortie de l'UE sans accord et ont refusé des élections anticipées, proposées par Boris Johnson.

: "En temps normal, un Premier ministre aurait jeté l'éponge directement, pas lui."



Philip Turle analyse sur franceinfo la double défaite de Boris Johnson face aux députés britanniques. "De mémoire, je n'ai jamais connu une chose pareille", assure le journaliste britannique. "Les Britanniques sont fatigués du Brexit, il y a un écœurement de cette situation qui perdure depuis plus de trois ans. On ne voit pas d'issue, on ne voit pas de sortie et c'est sans fin."

: Bonjour @Pascal B. Le vote d'hier à la Chambre des communes n'oblige en rien l'Europe à accepter un accord avant le 31 octobre, mais le texte prévoit de demander à l'UE un report du Brexit en cas d'absence d'accord, comme nous vous l'expliquons dans cet article. Mais la décision d'accorder ou non un délai supplémentaire devra être prise à l'unanimité par les 27 autres Etats membres de l'Union européenne, donc un "no deal" est théoriquement toujours envisageable.

: Pouvez-vous nous expliquez en quoi le vote d’hier oblige l’Europe à un accord avant le 31 octobre ? Ou pourquoi le no-deal devient impossible sans nouvel accord ? Merci.

: Boris Johnson peut-il se sortir de cette impasse politique ? "Il n'a pas encore perdu, la politique britannique est devenue extrêmement volatile et les travaillistes sont très divisés", estime dans Le Monde Anand Menon, professeur de politique européenne au King’s College. Le Premier ministre peut laisser le texte demandant un nouveau report du Brexit aller jusqu'au bout avant d'espérer obtenir le soutien des travaillistes pour sa motion de dissolution du Parlement.

: Après avoir perdu sa majorité à la Chambre des communes et échoué à convoquer des élections anticipées hier, Boris Johnson a accepté ce matin de ne pas faire d'obstruction au texte législatif demandant un nouveau report du Brexit. Le gouvernement Johnson s'est "engagé" à laisser ce texte "suivre toutes les étapes en cours" à la Chambre des lords. L'opposition à un Brexit sans accord redoutait jusqu'alors que les alliés du Premier ministre tentent de ralentir l'avancée du texte, en faisant traîner les débats.

: Un petit tour de l'autre côté de la Manche. "Johnson acculé après une triple défaite à la Chambre des communes", estime The Guardian. "ll ne peut tout simplement pas gagner", ajoute Metro."'L'hypocrite' Corbyn rejette les élections pour sortir de l'impasse", juge de con côté The Daily Telegraph.













: Il est l'heure de notre traditionnelle revue de presse. Le Figaro divise sa une pour faire une place d'un côté à Boris Johnson "mis en échec au Parlement", et pour évoquer d'autre part le dossier des retraites. "Edouard Philippe lance ce jeudi un deuxième round de consultations en recevant les partenaires sociaux", rappelle le quotidien.