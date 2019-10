Brexit : "Il faut laisser aux Britanniques un délai supplémentaire", estime Yannick Jadot

Les députés britanniques ont refusé de voter samedi 19 octobre sur un nouvel accord négocié entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et l'Union européenne. La sortie de crise semble encore loin. Faut-il accorder un nouveau délai aux Britanniques ? "Je crois qu'il faut leur accorder. La situation est totalement dingue. Personne ne comprend plus rien à ce qu'il se passe sauf qu'en fait ils ne décident de rien. On comprend que l'irrationalité de la sortie de l'Union européenne n'arrive pas à se traduire en rationalité politique", explique le député européen Europe-Écologie les Verts Yannick Jadot, invité de l'émission Dimanche en politique.

Les Verts partisans d'un autre referendum

"Nous sommes partisans d'un autre referendum. Les Britanniques ont voté sur le principe de quitter l'Union européenne (...). Il y a eu un vote sur le principe. Un marché a été passé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais les citoyens approuvent-ils cet accord ?", questionne le chef de file des écologistes français. En cas de départ du Royaume-Uni, un autre pays européen pourrait-il être intégré à l'Union ? "Il n'y a pas d'intégration à court terme. Aujourd'hui, on ne peut pas intégrer dans l'Union européenne des pays qui ne respectent pas les bases de la démocratie", conclut Yannick Jadot, rejoignant la position d'Emmanuel Macron, qui s'était également positionné contre un élargissement de l'Union à court terme.